Op ontdekkingsreis door verborgen woonschatten in Zeeheldenkwartier

Agent waarschuwt dronken man niet te rijden, maar hij doet het twee keer

12:46 Ondanks de waarschuwing van twee agenten om niet te gaan rijden, is een dronken man vanochtend vroeg in Delft toch achter zijn stuur gekropen. Zijn rijbewijs werd ingevorderd. Daarna ging hij - met nog steeds teveel op - weer in zijn auto de weg op.