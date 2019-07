Op reis met de commissaris van de Koning: 'Vakantie is de tijd door je vingers laten glippen'

'Ik ben gewoon gek van water. Je doet me geen groter plezier dan wanneer ik in Warmond op mijn motorboot de Omegon kan stappen en kan onthaasten. We gaan weer richting Friesland. Het leuke is dat ik maar vijf minuten in de auto zit en dan begint mijn vakantie al.‘’



,,Mijn vorige schip was een zeiljacht en die heette Älskling 2. Ik wilde het eigenlijk Mistress noemen, maar dat vond mijn vrouw te plat. Toen ging ik varen met een paar vrienden en die zeiden: wat heeft die boot een leuke naam; dat is Zweeds voor lieveling. Een paar jaar later liep ik bij Lauwersoog over een steiger. Een echtpaar vroeg: who is Älsking number one? Waarop ik antwoordde: mijn vrouw.''