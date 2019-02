Op tv: hoe Den Haag overging op aardgas

Wethouder stelt regels transitie op: ‘Betere communica­tie nodig’

7:02 Als eerste duurzaamheidswethouder in Nederland heeft Liesbeth van Tongeren zeven beloftes opgeschreven voor (de communicatie over) de energietransitie. Nu stuit de gemeente nog te vaak op kritiek van bewoners die te laat of onvoldoende zouden zijn geïnformeerd over energieprojecten. ,,We moeten samenwerken, anders lukt het niet.”