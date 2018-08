Op vakantie naar toekomstig huis om nieuw thuis te ontdekken

Jullie gaan verhuizen? ,,Ja, begin volgend jaar willen we naar het Gelderse Vorden verhuizen. En dus zijn we deze vakantie twee weken in het oosten van het land.”

Kun je goed vakantie vieren in Vorden?

,,Prima! We waren eerst een weekje op de prachtige natuurcamping De Wildernis in Wilp, bij Deventer. Vrienden van ons hebben ons op dat plekje gewezen en het is fantastisch. We hadden een tijdje het plan om in een yurt te gaan wonen, en die staan daar. We hebben hier heerlijk van de natuur genoten. Er is een Blotevoetenpad, lekker met de voeten door de modder. En we hebben ook een Klompenpad gelopen door de weilanden van verschillende boeren.”