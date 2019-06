‘Op vrijdag doen wij het graag simpeltjes’

De gemiddelde kleine ondernemer is blij als hij ’s avonds na een zware werkdag heerlijk met de beentjes op de bank kan. Stevige hap op schoot, wijntje erbij, samen met de vrouw energie tanken voor de volgende werkdag.



Peter Reedijk (55) vormt geen uitzondering op die regel. Maar naast zijn werk als duizendpoot in de ‘kleine’ bouw, heeft hij nog een paar hobby’s. Zijn koikarpers bijvoorbeeld. De bonsaiboompjes in zijn schitterende Rijswijkse serre. En niet te vergeten: koken. ,,Ik ben een echte bourgondiër”, zegt de geboren Delftenaar, die met zijn vrouw Jolanda, zoon Mike en dochter Tess een klein jaar geleden naar Rijswijk-Buiten verhuisde. ,,Jo en ik houden van lekker eten en we proberen elke dag te koken. Omdat we het allebei druk hebben, laten we de boodschappen de laatste jaren altijd bezorgen. Anders gaan we het echt niet redden, joh.”



Reedijk toert elke dag met zijn zwarte bestelbus de regio rond op weg naar klussen. Ooit begon hij als glaszetter bij het bekende Delftse bedrijf Zantman. Maar al vrij snel ontdekte hij dat zelfstandig werken toch ook wel zijn charmes had. ,,Ik ben voor mezelf begonnen als onderhouds- en klusbedrijf. Dat is altijd goed gegaan. Je moet natuurlijk maar afwachten hoe je week eruit ziet en wat je kan verdienen, maar per saldo ben ik niet ontevreden. Het is wel lekker om alleen te werken. Dan kan je tenminste doorgaan.”