Op wie moet ik de woede koelen? Op Hugo de Jonge, of toch op Willem-Alexander?

VIDEO Rick (34) verloor zijn oog bij een bomaanslag in Afghanis­tan, vandaag ontmoet hij de minister

27 juni IJsselsteiner Rick Torenstra (34) ging in 2007 door een hel in Afghanistan. Zaterdag is hij eregast tijdens Nationale Veteranendag in de Ridderzaal in Den Haag. ,,Ik zie het als een dag van erkenning.”