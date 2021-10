Op zoek naar een kamer? Den Haag is de grootste prijzenstijger van Nederland

Even dacht men dat de pandemie de huurprijzen zou laten dalen, maar de huurprijzen zijn zelfs weer terug op hetzelfde niveau als voor corona. Den Haag wordt gevolgd in de stijgingen door Amsterdam (5,1 procent) en Utrecht (3,6 procent). ,,Er is dringend behoefte aan beter toegankelijke huisvesting voor studenten en young professionals, vooral in de steden die aantrekkelijk zijn voor internationals”, zegt Djordy Seelmann van HousingAnywhere.

Uitschieter

Uit het Q3 Rent Index-rapport van HousingAnywhere wordt bovendien duidelijk dat Den Haag ook één van de uitschieters is wat betreft de gemiddelde prijzen voor een appartement, kamer en studio. Voor een gemiddeld appartement in Den Haag moet 1.272 euro per maand worden betaald. Voor een ‘gewone’ kamer in de stad is dat 586 euro kwijt, terwijl een studio maandelijks 871 euro gaat kosten.