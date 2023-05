Op zoek naar geschikte gespreksleider in stadhuis, met assistentie van ChatGPT

Financiële bijdrage voor 17 kleinscha­li­ge Haagse evenemen­ten

Zeventien evenementen in Den Haag krijgen in het tweede deel van 2023 een subsidie van de gemeente uit het Promotiefonds Kleinschalige Publieksevenementen. Het gaat om evenementen die plaatsvinden in de periode juli tot en met december 2023.