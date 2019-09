Op zoek naar goedkoopste benzine rondom Den Haag: 'Het voelt voor mensen alsof ze het systeem verslaan'

Na een lange werkdag knippert onderweg naar huis het oranje lampje op je dashboard: de benzine is bijna op. Je hebt vooral zin om thuis op de bank te ploffen. Maar hup, bij het pompstation langs de A4 eraf dan maar. Vijf minuten later rijd je met volle tank weer weg bij Shell. Met een lege portemonnee ook, want voor vijftig liter benzine tikte je zojuist bijna 90 euro af.

Tanken op A-locaties mag dan snel en makkelijk zijn, goedkoop is het allerminst. De Shell in Den Hoorn is één van de duurste benzinepompen in de Haagse regio (de literprijs gisterochtend: 1,77 euro). En dan moet je nog opletten dat je in een hongerige bui niet ook een broodje of reep chocolade mee grijpt in de bijbehorende winkel, want dan lopen de kosten uiteraard verder op.