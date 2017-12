Op zoek naar goedzak die etentje aan wildvreemden schonk

,,Het gebeurt in deze tijd niet vaak meer dat mensen zomaar een rekening betalen voor iemand anders'', vindt Stephania. Maar het gebeurde haar en haar vriendin afgelopen maandag tóch.



De vriendinnen gingen samen een hapje halen bij de Surinaamse eettent Warung Mini aan de Amsterdamse Veerkade. Het was druk, mensen stonden in een rij te wachten op eten. Zo ook een man en zijn kind. ,,We hoorden de man zeggen dat ze haast hadden en daarom maar eten zouden afhalen of naar de McDonald's zouden gaan. Wij zaten met zijn tweeën aan een vier persoonstafel, dus besloot ik hen uit te nodigen bij ons te komen zitten. Dat wilde hij wel.''



Een gezellige avond volgde. ,,We hebben leuk met elkaar gepraat, want je zit toch met elkaar aan dezelfde tafel. Nadat ze klaar waren met eten, rekende de man af en vertelde ons daarna dat hij had betaald voor ons. We moesten lachen, omdat we dachten dat hij een grapje maakte.'' En weg was de gulle gever.