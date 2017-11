Op zoek naar maatje met handicap

De eerste 65 cliënten gaan binnenkort het web op. Op zoek naar ‘geluk, liefde en vriendschap’, zoals de zorgaanbieder het omschrijft.



ABCDate is een datingsite speciaal voor mensen met een verstandelijke beperking, opgezet door mensen uit de zorg. Ipse de Bruggen, een van de grootste aanbieders van gehandicaptenzorg in deze regio, is de eerste instelling in Nederland die zich hierbij aansluit. Op 10 november gaat de proef van start.



Projectleider Corry Baak was al lange tijd op zoek naar zo’n site. ,,Het is zo essentieel dat je mensen in je leven hebt van wie je kunt houden en met wie je leuke dingen kunt doen. Voor iedereen.’’ Op ‘gewone’ datingsites loopt het vaak spaak. ,,Deze mensen zijn kwetsbaar en daar is niet altijd begrip voor.’’