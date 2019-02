Op zoek naar mannen die durven zingen voor strandopera

Maar mannen: ho maar? ,,Daar hebben we zogezegd wel wat overredingskracht voor nodig, ja. Die halen we zo makkelijk niet binnen.''

Waar zit 'm dat in? ,,Kijk om je heen: vrouwen zingen gewoon vaker. Onder de douche, in de keuken, overal. Mannen roepen al snel dat ze niet kunnen zingen.''

Als dat echt zo is dan heeft u dus straks een probleem.

,,Nou, wij doen dit alweer een poosje hè, bij Kwekers in de Kunst. Ik ga er vanuit dat we genoeg mannen over de streep trekken. Het gaat lukken omdat het in laatste instantie altijd lukt. Is het iets voor u misschien?''