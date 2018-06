Op zoek naar overlastgevers in bosjes van het Rodekruisplantsoen

Op de facebookpagina van politiebureau Segbroek werd gisteren een bericht geplaatst over het park. Daar werd op gereageerd door wijkbewoners die regelmatig overlast ervaren door jongeren. 'Schreeuwende (door microfoons) jongeren, sjeezende scootertjes en een hoop troep zijn op een heerlijke zomeravond geen uitzondering. Dat wij binnen zitten in plaats van ons heerlijke balkon helaas ook niet', zo schrijft iemand.



Daarvan is de politie op de hoogte, laat Schoenmakers weten. ,,Dat soort meldingen krijgen we ieder jaar in aanloop naar de zomerperiode binnen. Daarom rijden we er dagelijks rond en gaan we een week voor de vakantie een speciale surveillanceronde houden waar ook deze locatie bij hoort.''



Ze roept wijkbewoners en parkpassanten op om direct een melding te maken als er weer overlast wordt ervaren. ,,We merken vaak dat dat achteraf gebeurt en dan is het moeilijk om nog hulp te bieden. We willen dat gerichter doen. Daarom roep ik bewoners op dat als zij overlast ervaren dat ze dat gelijk laten weten. Dan zetten wij ons in.''



Wel benadrukt de wijkagent dat ook jongeren recht hebben om gebruik van het park te maken. ,,Mits zij zich natuurlijk gedragen.''



