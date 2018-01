Op zoek naar vrouw die stiekem is gefilmd in pashokje in Den Haag

Column Piet aan Zee

6:02 Hij was de oudste nog in leven zijnde regeringsleider ter wereld - tot 27 juli 2016. Toen overleed, op 101-jarige leeftijd, Piet de Jong. Oud-politicus met een lange staat van dienst. Het CDA heeft in haar verkiezingsprogramma voor de Haagse gemeenteraadsverkiezingen opgenomen dat er een standbeeld van Piet moet komen. Op Scheveningen.