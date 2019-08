Opa en oma grijpen hun kans in vakantietijd met kleinkinderen: 'Nou en of ik haar verwen!'

‘Nou en of ik haar verwen!’

Waarom oma Koos Slabbekoorn (65) vanochtend met haar kleindochter naar de waterplas in het Prinsenbos is gegaan? Ze strijkt met haar hand door het blonde haar van Chiara (7): ,,Omdat er in het hele Westland geen plek is waar zij zo blij van wordt. Ze wil hier altijd heen. Toch? Chiara?’'

Slabbekoorn doet het graag. Al was het maar om haar zoon en schoondochter te ontzien, die het allebei druk hebben met hun werk en niet - zoals zij - alle tijd van de wereld hebben om Chiara de hele lange zomervakantie bezig te houden. ,,En opa komt er zo ook achteraan gefietst’', zegt Slabbekoorn monter. ,,Met koffie.’'

Vaste dag

Slabbekoorn doet niet eens een hele kleine poging te verbergen dat alles op zo’n dag om Chiara draait: ,,Nou en of ik haar verwen! Want ik heb maar één kleinkind...’'

Als het aan haar had gelegen, zou ze best ook een vaste dag in de week op Chiara willen passen, maar daarvoor woont ze net iets te ver bij haar zoon vandaan. ,,Maar we zien elkaar wel minstens één keer per maand. En nu is ze bij ons op vakantie, in ‘s-Gravenzande.

Terwijl Chiara met de eerder van opa gekregen schep bij het water gaat spelen, denkt Slabbekoorn terug aan haar eigen jeugd. Ook zij ging als klein kind naar haar oma. Maar dat was toch anders: ,,Wat ik me daarvan herinner is dat mijn oma het altijd druk had. Er was niet veel te doen. Dus op mijn 12de was ik er wel klaar mee.’'

En zelfs met haar eigen ouders maakte ze zelden of nooit de uitstapjes die zij en haar man nu zo vanzelfsprekend wel met hun kleindochter maken. ,,Het was een groot gezin. Met een vader die 70 uur per week aan het werk was. En met een moeder van wie ik me niet veel meer kan herinneren dan dat ze de was deed.’'