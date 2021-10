‘Opa, is mijn vader vroeger uit jouw buik gekomen?’

Hoewel we vele tientallen keren door de binnenstad hebben gelopen vroeg je nooit naar de beveiligingscamera’s die toch vrij zichtbaar op tal van plekken hangen. Omdat de meeste best een stukkie boven de hoofden van de mensen hangen vallen ze doorgaans niet zo op. Daarom wees ik er eentje aan maar zei er meteen bij dat ik daar geen kwaad in zag. ‘Als je niks verkeerd doet heb je geen last van zo’n camera? Ze hangen toch ook op ieder tankstation. Dat is alleen vervelend voor mensen die zonder betalen willen tanken.’