Opdoeken of juist meer inspraak? ‘Metropoolregio moet democratischer’

127.000 euro naar slachtof­fers aardbeving? ‘Daar is gemeente­geld niet voor bedoeld’

Doneert de gemeente Zoetermeer 1 euro per inwoner aan Giro 555? Een nobel gebaar, maar het is de vraag of dat doorgaat. Want niet elke partij vindt dat gemeentegeld bedoeld is voor deze hulp. ‘Wat doe je bij de volgende ramp?’