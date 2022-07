Opeens dragen Haagse ooievaars massaal oranje vestjes, maar hoe komen die daar en wie zit erachter?

Op vijftig verkeersmasten in Den Haag prijken sinds 2004 gouden ooievaars ‘om het Haagse karakter van de bewegwijzering te versterken’, zo luidde de boodschap van de gemeente destijds. Sinds dit weekend is daar ook een koninklijk karakter aan toegevoegd, omdat de ooievaars in de binnenstad opeens waren voorzien van een oranje vestje. Het blijkt om een ludieke actie van een Haagse vriendengroep te gaan.

Voorbijgangers keken zondagochtend verbaasd op toen ze het oranje attribuut om de ooievaars zagen hangen. In de nacht ervoor werden zo'n dertig ooievaars aangekleed met een oranje vestje, vertelt initiatiefnemer Marnix van Hamersveld vandaag. ,,Een vriend van ons had al langer dit idee en dit weekend zijn we het gewoon gaan doen.”

De 19-jarige Hagenaar ging zaterdagnacht omstreeks 03.00 uur de binnenstad door om de ooievaars aan te kleden. ,,We hebben een grote stapel oranje papier gekocht en toen zijn we daar vestjes van gaan knippen”, zegt Marnix. ,,We hebben een losse bezemsteel gepakt, daar een spijker op geslagen en zo konden we de vestjes snel aan de ooievaars bevestigen.”

Maar waarom dan oranje en waarom dan in de vorm van een vestje? Dat blijkt een verwijzing naar het kledingstuk van de vriendengroep: een oranje gilet. Het vijftal is lid van de Haagsche Studenten Vereeniging en hun dispuut ‘Oranje Boven’. ,,We wilden een ludieke actie bedenken waarmee we oranje ook letterlijk boven zouden krijgen. Toen leek dit ons een perfecte gelegenheid.”

De ongeveer 30 verkeerspalen waren binnen no-time versierd, zegt Marnix. ,,Het ging eigenlijk heel makkelijk en snel. Als eerstejaars van het dispuut wilden we Den Haag met een spontane actie verrassen. Mensen die ons aan het werk zagen moesten alleen maar lachen. We kregen veel leuke reacties. Wat ons betreft een geslaagde actie dus.”

