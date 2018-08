Opeens wordt een kleine ruimte een wereld vol uitdagingen

Vanaf nu zijn jullie in het jaar 3007. De wereld is vergaan en jullie zijn wat over is van de mensheid. Je bent niet meer op de aarde, maar zweeft in het heelal. Het is jullie missie om de aarde te redden. Er is nog genoeg zuurstof voor 44 minuten.



Een deur gaat open. In een kleine ruimte zijn twee lichtbundels te zien waar Martine en Lavina in gaan staan. Daar krijgen zij hun uitrusting om: een rugzak, een koptelefoon, twee controllers om de pols en de virtuele bril. Zodra alles in werking is, zijn ze niet meer op aarde, maar ergens in het heelal.



De eerste virtuele escaperoom van Nederland, waar deelnemers met bril op moeten rondlopen om 'te ontsnappen', gaat officieel op 5 september open in de MOOOF aan de Binckhorstlaan. Het verschil tussen een traditionele en virtuele 'ontsnappingsruimte' is als dag en nacht. Waar de ruimte bij het traditionele spel juist de kern is, is dat bij de digitale versie slechts een omhulsel voor de wereld waar de speler zich in bevindt.