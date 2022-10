Open vuur is verboden, maar Pegida is tóch van plan in Den Haag ‘Koranverbrandingen’ te houden

Gemeente en politie rekenen op burger bij bestrijden criminali­teit: ‘Het geboefte gaat écht wel weg’

De buurman rijdt plots in een dure auto, het ruikt vreemd of er lopen de hele tijd onbekende mensen in en uit. Mogelijk signalen van criminaliteit, zegt de Haagse burgemeester Jan van Zanen. ‘Meld het’, roept hij met klem.

18 oktober