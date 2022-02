Openbaar maken van politieke giften is lokaal nauwelijks af te dwingen

Gratis parkeren binnenkort ook verleden tijd voor Vogelwijk? ‘Emoties lopen hoog op’

Net als veel grote steden kampen ook grote delen van Den Haag met een parkeerprobleem. Daarom is in veel Haagse wijken betaald parkeren ingevoerd. In de Vogelwijk is het stallen van de auto (nog) wel gratis, maar daar wil de gemeente verandering in brengen. Tot groot ongenoegen van de bewoners.

23 februari