Openbaar Ministerie eist vier maanden cel voor Hagenaar die dreigde met aanslag als in Utrecht

Ismail A. schoot vol toen hij vertelde over 20 maart. Hij zou al meteen zijn geschrokken van zijn woorden en had 112 gebeld. ,,Ik was depressief en bedoelde het niet zo.” De man was het huis uitgezet, sliep al maanden in treinen en op stations. ,,Hij stuitte op de bureaucratie”, stelde zijn advocaat. ,,De verwijzing met Utrecht had niets te maken met het stadhuis in Den Haag. De uitlating was ongelukkig, er druipt wanhoop vanaf.”



Maar de officier van justitie vond dat Ismail te ver is gegaan. Zij eiste 4 maanden cel voor bedreiging van de ambtenaar. ,,Hij wist dat zijn woorden impact zouden hebben.” Later in het gesprek zei hij immers ook nog dat er kennelijk strafbare feiten nodig zijn om geholpen te worden. De verdachte bleef ontkennen dat hij de opzet had om te dreigen. ,,Het gebeurde onbewust, uit emotie.” De rechtbank doet 15 juli uitspraak.