Openbare afscheidsdienst Joop Roelofs maandag in het Paard

Joop Roelofs was gitarist en medeoprichter van Q65, een van de beroemdste bands uit de hoogtijdagen van de Haagse beat. Naar de hit The Life I Live uit 1966 is in Den Haag het muziekfestival vernoemd dat jaarlijks rond Koningsdag wordt gehouden. De band maakte school met een rauwe, ongepolijste sound en was daarmee een vroege voorloper van de punk. Na zijn tijd in Q65 - in Den Haag en omstreken ook wel ‘de Kjoe’ genoemd – was Roelofs een tijdje programmeur van het Paard.