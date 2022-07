Openbare toiletten in regio Den Haag zijn nog schaars, zo blijkt uit onderzoek

Waar staat de Toiletalliantie voor?

De Toiletalliantie bestaat uit ruim twintig maatschappelijke organisaties. De doelstelling is duidelijk: in 2025 is het aantal Nederlanders dat soms tot regelmatig thuisblijft vanwege het gebrek aan toiletten gehalveerd (ten opzichte van de 23 procent in 2021), omdat er voldoende toiletten zijn. Samen met gemeenten, winkeliers en horecaondernemers wil de Toiletalliantie ervoor zorgen dat dit goed wordt geregeld in Nederland. In steden en dorpen en ook in de natuur.