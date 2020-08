Opening Legoland Scheveningen door corona op de lange baan

Van wieg tot graf Peter was een reddende Delftse engel, die af en toe een wonder verrichtte

19 augustus Peter Tiggers was een bijzondere Delftse ambulancebroeder. Hij kon niet alleen prikken als de beste, dankzij een zesde zintuig verrichtte hij ook af en toe een wonder. Deze keer in de rubriek Van Wieg Tot Graf het levensverhaal van Peter Tiggers (1946-2020).