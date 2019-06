Opening van Spuiforum biedt mogelijkheden voor nieuw muziekfestival

Het bureau heeft gesproken met verscheidene organisaties die momenteel al activiteiten ontwikkelend op het gebied van moderne muziek, zoals de festivals Rewire en Dag in de Branding, het Prinses Christina Concours, Korzo en het Koninklijk Conservatorium.



Moderne muziek wordt omschreven als muziek die na 1975 is ontstaan en vaak een overlap heeft met andere eigentijdse kunstmuziek. Hoewel sinds 2017 landelijk een zekere verzadiging is ingetreden in de algemene festivalmarkt, ziet het adviesbureau extra kansen voor een 'nichefestival' als dit.



In de drie scenario's die voorbijkomen, lijken de ondervraagde instanties in Den Haag de voorkeur te hebben voor een nieuwe organisatie die een festival gaat opzetten met internationale uitstraling. Het onderzoeksbureau raadt echter aan ook nadrukkelijk te kijken naar het scenario waarbij het reeds bestaande Rewire-festival wordt uitgebouwd.



