Opgeknapte Erasmusweg gaat eerder open

Eigenlijk was de opening 2,5 week later gepland. De weg is opnieuw ingedeeld om hem veiliger te maken. In beide richtingen zijn er nu twee rijstroken. De parkeervlakken zijn breder gemaakt en een stukje opgehoogd, waardoor boomwortels meer ruimte krijgen. Ook de oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers zijn vernieuwd. Onder de weg is een tweede riool aangelegd om regenwater in de Korte Laak te laten stromen.