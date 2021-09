Opgekrulde nagels en geen eten: Voorburger verwaarloosde zeven honden: ‘Dit wens je geen dier toe’

IJzervre­ten­de bacterie in water baart zorgen: ‘Dit kan vreselijke gevolgen hebben’

31 augustus De vondst van een ijzervretende bacterie, in een Belgische haven net over de grens, baart leden van het Hoogheemraadschap Delfland en rederijen in onder meer de Haagse regio zorgen. De bacterie zorgt ervoor dat boten veel sneller roesten dan normaal. Hierdoor kunnen er gaten in boten ontstaan, worden de motoren aangevreten en ook damwanden in de havens lijken niet veilig.