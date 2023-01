Opgelet: de bever komt eraan en knaagt en graaft dijken kapot, ook in deze regio

De bever is terug van weggeweest. Het knaagdier duikt steeds vaker op en zorgt vanwege zijn knaag- en graafkunst voor problemen, vooral rond dijken die daardoor kunnen verzakken. Ook in de Haagse regio zijn de beesten gesignaleerd. De Algemene Waterschapspartij (AWP) pleit daarom voor een landelijke aanpak.

De bever was uitgestorven in Nederland, maar werd eind jaren tachtig opnieuw geïntroduceerd. Het knaagdier kreeg zelfs een beschermde status. Er zijn er nu zo’n tweeduizend en dat worden er alleen maar meer. De bever kent namelijk geen natuurlijke vijand, dus kan ongestoord zijn gang gaan. Ook in de Haagse regio zijn bevers gesignaleerd, zoals in het Balijbos in Zoetermeer en in de poldersloten tussen Ypenburg (Den Haag) en Nootdorp.

Met als gevolg dat de overlast van bevers steeds meer toeneemt, ziet Hans Middendorp, fractievoorzitter van AWP Delfland en vicevoorzitter van het landelijk bestuur. ,,Ze beginnen te graven en kunnen zomaar gangen van twintig meter maken. Vooral rond dijken en juist dat gegeven is zorgelijk, want we hebben nogal wat dijken. De gaten kunnen voor verzakkingen zorgen”, aldus Middendorp.

Afschieten

In Limburg en de Betuwe worden al vergunningen gegeven om de bevers af te schieten. In de Haagse regio leidt de aanwezigheid van de knaagdieren nog niet tot overlast. ,,Maar die gaat er zeker komen als we niks doen. Zeker in oksels van snelwegen, zoals Ypenburg, komen ze op een dag terecht en beginnen ze te graven. Vooral ook omdat hier geen mensen lopen en ze dus geen strobreed in de weg wordt gelegd.”

AWP pleit daarom voor een landelijk plan om de bevers te kunnen bestrijden. Er moet worden bepaald hoeveel bevers per provincie wenselijk zijn, zodat grote schade kan worden voorkomen.

