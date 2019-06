Opgelet: Ketheltunnel (A4) meerdere nachten dicht om hitteproeven

Het beton van de tunnel wordt getest op extreme hitte. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat bij een aantal tunnels, die na 2008 zijn opgeleverd, tijdens een extreem grote brand het beton minder brandwerend is. Zo’n grote brand is echter nog nooit in Nederland voorgekomen.

Om dit allemaal te verbeteren worden er hittewerende platen op het beton aangebracht. De proeven moeten aantonen hoe dik die platen moeten worden.

Tijdens de werkzaamheden wordt het verkeer vanuit Den Haag/ Delft omgeleid via de Kruithuisweg n470 naar de A13. Vanuit Schiedam kunnen automobilisten via knooppunt Kethelplein en de A20 naar de A13. De reistijd is ongeveer 10 minuten langer dan normaal.

Afsluitingen Om de hitteproeven veilig te doen is de Ketheltunnel een paar avonden en nachten afgesloten:

Week 24: 10 juni – 13 juni 2019 van 20.00 uur tot 05.00 uur

Week 25: 17 juni – 20 juni 2019 van 20.00 uur tot 05.00 uur

Week 28: 08 juli – 11 juli 2019 van 20.00 uur tot 05.00 uur

Week 29: 15 juli – 18 juli 2019 van 20.00 uur tot 05.00 uur