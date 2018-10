Opgepakt na een valse anonieme melding terroristische aanslag

Op Facebook deed hij gisteren zijn verhaal en uitte zijn frustratie over de gang van zaken. Zijn arrestatie, zo bleek al snel, was gedaan op basis van een anonieme melding. Een melding die voor hem grote gevolgen had. Zijn honden en ara’s werden door de dierenambulance meegenomen. Pas na het betalen van ruim honderdzestig euro ziet hij zijn geliefde dieren terug. Zijn telefoon sneuvelde bij het politieonderzoek dat volgde. Nog meer kosten. Om maar niet te vergeten dat het nieuws over zijn arrestatie in de buurt snel de ronde deed en zijn ouders hierin meegezogen werden, vanwege de doorzoeking thuis.



Meest bizarre: de melding bleek vals te zijn, bevestigt ook de politie. Volgens een woordvoerder is er na de melding nog wel onderzoek gedaan naar het ‘totaalplaatje’. ,,Wie is het, wat is de context van de melding’’, aldus de woordvoerder. Nu blijkt dat de melding op geen enkele grond berustte, is het afgenomen dna-materiaal vernietigd en komt hij als hij een klacht indient bij de politie voor een schadevergoeding in aanmerking.