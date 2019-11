Opgepakte Albanezen in huis vol cocaïne zeggen dat ze er tegen hun zin waren

Twee Albanezen die vorig jaar gepakt werden in een huis vol cocaïne, zeggen dat ze er tegen hun zin waren. Volgens het OM maken ze deel uit van een bende die met coke in de weer was in de Frederikstraat en de Laan van Meerdervoort.

Volgens de advocaat van Sokol P. zou de Albanees zestien euro per dag gaan verdienen. Een uitbuitingsloon, maar zelfs dat kreeg hij niet, zegt de strafpleiter. Hij was na weken nog niet uitbetaald.

Ook Ermir B. was tegen zijn zin hier, zegt zijn advocaat. Hij was naar Nederland gekomen omdat P. hem vroeg te helpen. Na een paar dagen wilde hij al vluchten, maar de politie was er eerder. Van de coke wist hij niets, zegt zijn advocaat. Dat kon de aanklager gisteren in de Haagse rechtbank niet geloven. ,,Ze zijn aangehouden in een woning die vergeven was van de coke.''

Zestig kilo

Dat huis was aan de Laan van Meerdervoort. Politieagenten vielen daar op 31 augustus binnen nadat ze een maand eerder in de Frederikstraat in het Willemspark een drugslaboratorium hadden ontdekt. Een penetrante geur die door buitenstaanders was opgemerkt, had het bestaan ervan verraden. In de woning lag zestig kilo coke dat er was gewassen en geperst. Ook in de woning aan de Laan van Meerdervoort lag veertien kilo cocaïne.

De twee werden op 31 augustus met drie anderen aangehouden. Een wist te ontsnappen. Hij werd pas een paar weken geleden gesnapt in België. De aanklager had gisteren geen goed woord over voor de wijze waarop de bende opereerde. ,,In panden tussen andere woningen werd cocaïne gewassen en geperst. De manier waarop was hoogst gevaarzettend.''

Gruwelijk

Bij de import van cocaïne wordt de harddrugs vaak verwerkt in ander materiaal. Dat moet weer teruggewonnen worden, door het materiaal te 'wassen', vaak met aceton. Al meer keer ontstond hierdoor in Den Haag brand zoals vorig jaar november in de Stieltjesstraat en de Uitenhagestraat. Gruwelijk was de brand in de Schipborgstraat, inmiddels vijf jaar geleden, waar twee kinderen ternauwernood werden gered en de ouders zwaargewond raakten.

Volgens de advocaten zijn de Albanezen niet zo gevaarlijk bezig geweest. Het zijn, stellen ze, mannen die hier kwamen om aan de armoede te ontsnappen en geen strafblad hebben. In januari wordt de zaak inhoudelijk behandeld.