Opgepakte anti-lockdownactivisten weer vrij met boete van 390 euro

Koning bij nationale herdenking Indisch Monument

13:38 Koning Willem-Alexander is op 15 augustus aanwezig bij de nationale herdenking van de Japanse capitulatie in 1945. De herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag krijgt dit jaar een andere invulling dan gepland vanwege coronamaatregelen. De precieze vorm ervan maakt de organisatie volgende maand bekend.