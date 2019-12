Opgepast! Het kan weer spekglad worden op de weg

Rechtszaak Lichaam van Rose (37) werd gevonden in beerput: ‘Bert den D. heeft haar gedood en afgedankt’

21:31 Hoofdschuddend, snikkend en zuchtend zit Bert den D. in de rechtszaal. De 49-jarige Benthuizer zou in 2007 zijn vrouw Rose hebben vermoord in Thailand, maar hij ontkent in alle toonaarden.