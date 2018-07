Ophef over Israëlische roots busbedrijf EBS

EBS heeft de concessie voor openbaar vervoer in steden als Delft, Zoetermeer, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg nog maar een week binnen, of GroenLinks in de Zoetermeerse raad heeft al opheldering gevraagd. De integriteit van het bedrijf zou in het geding zijn.



De fractie van Nida in Rotterdam roept zelfs op tot een boycot. De Egged Group zou bijdragen aan 'Israëlische kolonisering, apartheid en mensenrechtenschendingen in Palestina'. De busconcessie in Haaglanden moet augustus 2019 ingaan. De bezwarenprocedure loopt nog. De woordvoerder van EBS herkent zich niet in de kritiek. ,,Dit past helemaal niet in de visie van de moedermaatschappij. Wij doen ons best om alle klanten dienstverlening te bieden." Hij verwijst naar een tekst op de website van EBS waarin staat dat het bedrijf internationaal en multicultureel is, 'voor iedereen, ongeacht huidskleur, geslacht, religie of gender'. Over de band met Egged United wil de woordvoerder niet zoveel kwijt, behalve dat er contact is met de coöperatie in Israël die eigendom is van 3250 werknemers. ,,Het is lastig om inhoudelijk in te gaan op allerlei emoties. Dat leidt tot een eindeloze discussie. In een toets zijn we drie keer uitgeroepen tot beste streekvervoerder."



