Ophef over kleur van de voeg in Toren van Oud

Op het bouwterrein wordt hard gewerkt. Een grote kraan tilt raamelementen omhoog en in de toren zijn tientallen mensen aan het timmeren. De geglazuurde gele stenen van de driehoekige toren glimmen in de vroege lentezon. De oude gevel is eerder dit jaar volledig verwijderd en krijgt nu weer vorm. Voorbijgangers en fietsers kijken bewonderend omhoog. Na tientallen jaren leegstand en een enorm verval begint de eerste wolkenkrabber van Den Haag aan een nieuw leven met hoogwaardige hotelappartementen voor short stay. Er lijkt geen wolkje aan de lucht, maar schijn bedriegt. Want de bouw heeft lange tijd stilgelegen door een debat over de kleur van de voeg in het metselwerk. Volgens de architecten ontstond er een verschil in de tint geel tussen de toren en het oude congresgebouw doordat de stenen op een andere manier waren gevoegd. Sterker nog: dit was gebeurd in strijd met de omgevingsvergunning en de eisen die daarin waren gesteld door de gemeente Den Haag.

Boerderij

Architect Eric Vreedenburgh, die betrokken was bij de renovatie, trok aan de bel. ,,Het is niet zoals het is vergund, dat ziet iedereen die ervoor staat. Bij een schilderij van Mondriaan verander je toch ook niet opeens een kleur? Dit is een icoon van J.J.P. Oud, een van de grootste architecten in Europa van na de oorlog. Met dit metselwerk ziet de toren eruit als een boerderij.‘’ Vreedenburgh krijgt steun van vakbroeders als gepensioneerd architect Kees van der Hoeven uit Wassenaar. Hij plaatste foto's van de gehekelde voeg op Twitter. ,,Het ziet er niet uit. Dit is broddelwerk. Het is zeer onregelmatig en te donker. Je kan je afvragen 'waar maak je je druk over', maar dit is een heikele zaak.''

Hetze

Bouwer Do Tetteroo, directeur van Catsheuvel BV, is op zijn zachtst gezegd verbaasd over alle ophef. ,,Dit is een soort hetze van architecten die onder elkaar een spelletje spelen. Waar praten we over? De kleur van de voeg!'' Tetteroo vindt het logisch dat er verschil is tussen de gevelwand van het vroegere Congresgebouw ('60 jaar getrotseerd in weer en wind') en de nieuwe blinkende gevel van de toren. ,,Maar wist je dat er geheel andere gekleurde blauwe tegels zijn geplaatst bij de renovatie van het congresgebouw vorig jaar? Zoals bij een broek waar een gat in zit en die je stopt met een lapje. Daar hoor je niemand over!‘’



Het kleurendebat zou hem drie maanden vertraging in de bouw hebben opgeleverd. Tetteroo overweegt de architecten aansprakelijk te stellen voor de geleden schade, omdat zij op hun eigen website een identiek gevelbeeld tonen met dezelfde grijze voegen die nu ook zijn toegepast op de nieuwe gevelpanelen.



Maar de architecten hopen nog steeds dat de oude kleur wordt hersteld door de voegen te 'keimen' (een techniek met een natuurlijke verfsoort). Wie heeft er gelijk? Het Haagse college van b en w mag het salomonsoordeel vellen, want dat beantwoordt binnenkort vragen van de Haagse Stadspartij over de Toren van Oud.



