Ophef over Maurits: 'Eén voordeel, iedereen weet nu wel wie hij is'

Ontevreden man duwt steiger bijna om in dronken bui

15:35 Zo nu en dan staat er weleens een steiger voor een huis dat verbouwd of gerenoveerd wordt. Een buurtbewoner was het daar gisternacht echter niet mee eens. In een dronken bui duwde hij de steiger in de buurt van het Zuiderpark zo omver dat deze dreigde om te vallen.