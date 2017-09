Oplichter gebruikte minderjarigen bij internetoplichting

Anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk, hoorde de jeugdige Hagenaar vandaag bij de Haagse rechtbank tegen zich eisen. ,,Ik heb spijt en zal proberen de slachtoffers terug te betalen'', aldus El H. De ICT-student installeerde nep-betaalsoftware, zogenaamd van de Rabobank, op mobieltjes. Handlangers, door hemzelf 'regelaars' genoemd, maakten vervolgens via internet afspraken met particulieren die via Marktplaats iPhones, Macbooks en andere duurdere spullen te koop aanboden. Vervolgens werden er een of twee deftig geklede meisjes bij die mensen langs gestuurd om de koopwaar op te halen en te 'betalen'. De in totaal zes verschillende meisjes lieten de slachtoffers met de app op hun mobieltjes meekijken hoe het aanschafbedrag zogenaamd naar hen werd overgemaakt. Vaak hadden de verkopers zelf een andere bank, zodat ze niet meteen argwaan kregen als het bedrag niet direct op hun eigen rekening stond. Zo gaven ze de spullen mee aan de meisjes en kregen ze hun geld nooit.

13.000 euro

Op deze manier werden minstens vijftien slachtoffers voor zo'n 13.000 euro opgelicht. Acht keer bleef het bij pogingen. Sommige door de verdachte ingezette meisjes, door hem 'lopers' genoemd, voelden zich door hem onder druk gezet. Soms moesten ze van hem zelfs 'skoro skippen': straattaal voor schoolspijbelen. Hoofdverdachte Othman El H. stalde de spullen in opslagruimtes bij Shurgard en verkocht ze door via internet of bij pandjeszaak Cash Converters. Hij werd op 18 mei aangehouden na een transactie in Bussum.



,,U was een goede manager in slechte zaken'', aldus de rechter tegen El H.. De verdachte claimt zelf dat er nog een 'Nederlandse man' boven hem stond waarvan hij de naam niet wil zeggen, maar daar zijn volgens het OM geen aanwijzingen voor. De advocaat van El H. wil liever geen verdere onvoorwaardelijke celstraf meer voor zijn cliënt, die nog in voorarrest zit. ,,Mijn cliënt kan namelijk in oktober weer terug naar zijn ict-opleiding.''



De rechter doet 4 oktober uitspraak.