Oplichter moet toch cel in voor beroven van twaalf hoogbejaarde vrouwen

Hij diste dan een verhaal op dat er was ingebroken en dat hij het huis kwam controleren. Vervolgens bestal hij zijn slachtoffers van sieraden en bankpassen. De Haagse rechtbank had de verdachte al veroordeeld tot zes jaar cel, maar hij hoopte er onderuit te komen door in hoger beroep te gaan. Het gerechtshof vindt echter ook dat de man een lange celstraf verdient voor zijn oplichtingspraktijken.

Doortrapte wijze

Het hof houdt er rekening mee dat de man al eerder heeft vastgezeten voor soortgelijke feiten. Hij was amper uit de gevangenis, of maakte alweer twaalf slachtoffers, in drie maanden tijd. Het oudste slachtoffer was 97 jaar. De vrouwen zijn zwaar aangeslagen door de praktijken van Abdelmalek B. Ze waren niet meer in staat aanvullende vragen van de rechter over zijn bezoekjes aan hun woning te beantwoorden, omdat ze te angstig waren.



