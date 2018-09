Oplichter ‘mooie Bram’ ontkent alles

De lijst met aanklachten is inmiddels gegroeid tot zo’n 14 feiten, gepleegd in de periode 2013-2015. Bram van der V. (55) zou zich bij slachtoffers onder meer als een welgestelde zakenman hebben voorgedaan en slaagde erin hun vertrouwen te winnen. Zo kreeg hij luxe auto’s mee om die te verkopen of in te ruilen.



Maar de eigenaren zagen er niets van terug. Iemand zou hem zelfs 65.000 euro hebben gegeven voor de aankoop van een vakantiehuis in Drenthe. Volgens het OM is ‘mooie Bram’ ook schuldig aan valsheid in geschrifte en faillissementsfraude.



Dinsdag klaagde de verdediging dat het dossier inmiddels zó omvangrijk is, dat er geen doorkomen meer aan is. De officier van justitie zal daarom mogelijk een soort inhoudsopgave maken, zodat er meer overzicht komt.