Oplichters doen zich via Whatsapp voor als kind en troggelen ouders geld af

Via het online berichtensysteem werden de slachtoffers benaderd door iemand die zich voordeed als hun zoon of dochter. Ze gebruikten ‘een ander nummer’ omdat hun eigen telefoon kapot zou zijn. Misschien niet heel geloofwaardig, maar dat werd het wel omdat de oplichters profielfoto’s van de kinderen gebruikten. Vermoedelijk werden die van sociale media geplukt.

De oplichters vroegen hun slachtoffers geld over te maken naar een nieuw rekeningnummer. Daarbij werd volgens de politie flink ingespeeld op de emoties. In minimaal vijf gevallen gingen ouders overstag. Pas toen zij later met hun eigen kinderen spraken, kwamen de slachtoffers erachter dat zij waren opgelicht.