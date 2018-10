Oplichters pikken inloggegevens Rijswijkse ambtenaren

VAARWEL BRITTEN Plantenkwe­ker al lang bezig met Brexit: 'Je wordt hier vinding­rijk door'

21:08 Al zeker 15 jaar exporteert kweker Gertjan Sosef (44) seizoens-planten naar het Verenigd Koninkrijk. Sinds het referendum over brexit is hij al bezig met maatregelen. ,,Misschien is brexit wel iets moois geweest'', zo overpeinst hij.