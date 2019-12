Oplichtersbende zet kind in om bejaarden te beroven

eeuwig den haag Adri Duives­teijn had minister of staatsse­cre­ta­ris moeten worden, maar zijn imago werkte tegen hem

20:02 Winfred en Annelies Haase hebben 6 jaar gewerkt aan een boek over de betekenis van Adri Duivesteijn (PvdA). Hun conclusie: ,,Omdat hij zowel een visionair als een macher was, had hij minister of staatssecretaris moeten worden.'' Maar zijn imago werkte tegen hem.