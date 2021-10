Oplossing voor rivierkreeftenplaag: lekker tussendoortje voor otters Max en Skittle

Rivier­kreeft op drie plekken weggevan­gen: ‘Bestrij­ding is kwestie van lange adem’

29 september Delfland zet een nieuwe stap in de bestrijding van exotische rivierkreeften, die met hun graaf- en vreetgedrag schade toebrengen aan oevers en de waternatuur. Bij wijze van proef worden de dieren de komende jaren op drie plaatsen in het werkgebied van het waterschap weggevangen. De vraag is of de maatregelen effect hebben.