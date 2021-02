Opluchting bij eigenaresse van geliefde Pakschuit: ‘De boot is weer boven water, maar we zijn er nog niet’

De actie was een doorslaand succes. Binnen no-time was het streefbedrag van 37.500 euro gehaald, maar of dat genoeg is, is nog even de vraag. ,,Zelfs nu het streefbedrag is gehaald, moeten we nog kijken of het lukt. Het kan ook zomaar zijn dat de boot het water uit moet of dat er zelfs een nieuwe moet komen. Dan liggen de kosten een stuk hoger. De kosten voor een goede tweedehands boot beginnen bij 60.000 euro, maar dat is minimaal.”