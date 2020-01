Opluchting en kopzorgen bij ADO: Pardew is nog niet klaar met puzzelen

Het is niet uitgesloten dat Alan Pardew zijn opstelling voor de wedstrijd tegen Vitesse van aanstaande zaterdag opnieuw gaat wijzigen. De 58-jarige Engelsman probeerde in zijn eerste twee competitieduels als trainer van ADO Den Haag al verschillende spelers en systemen uit, maar heeft de puzzel nog niet gelegd. ,,We willen zo snel mogelijk een team maken van de nieuwe selectie, maar de meeste spelers moet ik nog leren kennen. We hebben nu twee oefenwedstrijden en twee competitiewedstrijden gespeeld en ik ben er druk mee die zo goed mogelijk te analyseren. We moeten een formule ontwikkelen waarmee we wedstrijden gaan winnen. De oplossing daarvoor moeten we snel vinden."