Opluchting over minder rijbanen

Het was puur toeval dat twee dagen nadat de 62-jarige Jeroen Buising op de Rijswijkse Generaal Spoorlaan werd doodgereden, er een informatiebijeenkomst over de aanstaande werkzaamheden in de straat werd gehouden. Het ongeval kwam slechts zijdelings aan bod.

Het gesprek ging, voordat de avond in de Rijswijkse Schouwburg echt begon, uiteraard over het noodlottige ongeval. ,,Ze sjezen hier als gekken over de weg. Kijk nu alleen maar even naar buiten, meneer. Dan ziet u ze voorbijrazen. En de politie doet er niets aan."

Opmerkelijk genoeg werd er tijdens de bijeenkomst zelf geen vraag gesteld of opmerking gemaakt over het dodelijke ongeluk en het te harde rijden op de Generaal Spoorlaan, ook niet over het ongeluk dat nog gistermiddag was gebeurd op een zebrapad, waar een vrouw werd aangereden.

De wethouder van verkeer, René van Hemert opende de avond met een minuut stilte. ,,Het is een beetje raar als er zoiets voor uw deur is gebeurd en we hebben het er helemaal niet over."

Waarom niemand van de ongeveer honderd bewoners van de laan er iets over vroeg? ,,De mensen durven ineens niet meer", dacht een vrouw, die niet met haar naam in de krant wil. Een meer logische verklaring is dat de meeste aanwezigen verwachten dat door de plannen met de Generaal Spoorlaan de problemen met de hardrijders drastisch verminderen. De weg gaat namelijk van vier rijbanen terug naar twee. ,,Daar ben ik heel blij mee", vertelde Edith Bauthisma, die al dertig jaar in de buurt van een van de kruisingen woont. ,,Ik zeg altijd dat we hier middenin Rijswijk een snelweg hebben liggen. Ik heb hier vaker ongelukken zien gebeuren.''

,,Ik vernam zaterdagavond dat er een fietser was aangereden. Ik dacht meteen aan mijn zoon die op de fiets was. Toen hoorde ik dat de man 62 jaar was. Ik was uiteraard opgelucht. Maar voor die meneer vind ik het heel erg."

Toch is niet iedereen op de laan blij dat de weg wordt teruggebracht naar in beide richtingen één baan. De tegenstanders vrezen problemen met de doorstroming en files voor de deur. Vanmiddag geeft Van Hemert het officiële startsein voor de werkzaamheden, die in meerdere fases tot augustus 2018 duren.