Opmars van gratis fruit op scholen

De schooldirecteur vindt het dan ook erg jammer dat scholen die deelnemen aan het programma ‘slechts’ 20 weken per jaar en niet alle dagen van de week groente en fruit krijgen. ,,Om budgettaire redenen moesten we kiezen: óf alle scholen die zich inschrijven 20 weken geven óf minder scholen alle weken’’, legt Willemsen uit. De subsidie is volgens haar eigenlijk ook bedoeld als stimulans. ,,We motiveren de scholen om de rest van de tijd zelf te zorgen voor gezonde tussendoortjes of ouders te verplichten die mee te geven. In de praktijk zien we dat veel scholen dat doen.’’ Buter ziet dat op De Springbok echter niet gebeuren. ,,Het kost vijftig euro per leerling, per jaar. Dat kan de school zich niet veroorloven en de ouders al helemaal niet.’’ Voorlopig hoeven de leerlingen zich geen zorgen te maken. De EU-subsidie duurt nog zeker vijf jaar en de kans is groot dat deze weer aan De Springbok wordt toegewezen.



Ondertussen probeert Buter ook aan andere aspecten van de gezondheid van leerlingen te werken. ,,Ze bewegen hier tien uur per week, terwijl twee á drie uur de norm is op basisscholen. De kinderen krijgen niet alleen gymles, maar doen buiten beweegspelletjes onder leiding van een docent. Bovendien is er een continurooster, waardoor ze niet meer kunnen wegglippen tijdens de pauzes om een Turkse pizza te kopen. Dat gebeurde soms helaas wel.’’



Niet onbelangrijk is dat de school ook het thuisfront probeert bewust te maken van gezond leven. ,,Veel ouders waren ronduit verbaasd toen ze hoorden dat croissants niet gezond zijn.’’ Volgens de leerlingen wordt er bij hen thuis nu veel bewuster met eten omgegaan. ,,In de les hadden we uitgerekend hoeveel suiker er in chocolademelk zit. Echt veel joh’’, zegt Faisal (9). ,,Sindsdien drink ik dat veel minder thuis. Bovendien sport ik nu vier keer per week.’’ Maar ‘slecht eten’ hélemaal uitbannen lukt niet. ,,Na school krijg ik vaak nog wel een snoepje van mijn moeder. Eentje maar hoor.’’