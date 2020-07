Opmerkelijk: provincie geeft drie miljoen aan noodlijdende cultuursector

Dat ze het nu toch doet komt door een brandbrief van onder meer Rijswijk, Westland en Leidschendam-Voorburg.

Behalve de brandbrief wist de Rijswijkse wethouder Johanna Besteman ook haar eigen CDA in de provinciale staten te mobiliseren. Dat deden ook de andere Rijswijkse gemeenteraadsfracties die in de provincie zijn vertegenwoordigd. Dat maakte dat er een motie is aangenomen waardoor de opmerkelijke miljoenen op tafel komen.

Financieel zwaar

Het geld is bedoeld voor lokale theaters en musea. Zij grijpen naast de pot met 300 miljoen euro die eerder door het Rijk beschikbaar is gesteld, maar hebben het financieel wel heel zwaar. Maanden zaten ze zonder inkomsten, terwijl de rekening voor bijvoorbeeld een bestelde voorstelling wel betaald moest worden. Nu zijn theaters en musea wel weer open, maar kunnen er een beperkt aantal mensen binnen.

Gemeenten willen graag helpen. ,,Maar we zitten door de coronacrisis tot over onze nek in de rode cijfers en de provincie, die onze toezichthouder is, vraagt wel om onze meerjarenbegroting sluitend te hebben”, verklaart Besteman het verzoek om geld aan de provincie.

Nul euro

Ook houdt de provincie gemeenten streng aan afspraken om te bouwen. ,,Maar als je een gemeente hebt zonder voorzieningen, omdat ze het hoofd niet boven water konden houden, wie wil er dan nog in jouw stad wonen?” aldus de Rijswijkse cultuurwethouder.

De wethouder is blij met het geld, ook al weet ze dat drie miljoen voor een hele provincie niet veel is. ,,Maar eerst was er nul euro, nu is er drie miljoen.”