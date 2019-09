Opnamen tv-serie ‘Dit zijn wij’ in Den Haag

Interview 'Het islamdebat is nog lang niet voltooid’

12:01 Het begon met VVD-prominent Bolkestein, die zich kritisch uitliet over de islam. 28 Jaar later is dat debat nog altijd niet verstomd. Gisteren verscheen Wordt het nog wat met het islamdebat?, een boek dat volgens de auteurs slechts deels is gelukt.